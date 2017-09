UEFA straft Arsenal en Keulen na incindenten met fans in Londen

Zo'n 20.000 Duitse supporters zakten naar Londen af voor de match tegen Arsenal, maar er waren slechts 3.000 tickets beschikbaar voor bezoekende supporters. Sommige fans probeerden dan maar op eigen houtje toegang tot het stadion te verkrijgen. Ze gingen stewards te lijf, waarop de politie moest ingrijpen.

De match ging daardoor een uur later dan voorzien van start en de UEFA opent nu een onderzoek naar de omstandigheden van de incidenten. Keulen wordt door de UEFA aangeklaagd omwille van supportersrellen, het afsteken van vuurwerk in het stadion, het werpen van diverse voorwerpen en het veroorzaken van schade. Arsenal moet zich verantwoorden voor het blokkeren van de trappen in het uitvak.

De Londense club zal ook zelf onderzoeken wat er fout liep. "We zullen leren uit deze omstandigheden. Dit zal in de toekomst niet meer gebeuren." Arsenal benadrukte wel dat de club al uitgebreid had samengewerkt met de UEFA en de politie om ervoor te zorgen dat er geen thuistickets werden verkocht aan Duitse supporters.

"Enkel de 3.000 door de UEFA gevraagde tickets werden aan Keulen-supporters beschikbaar gesteld. Maar het is duidelijk dat er veel meer bezoekende supporters opdaagden. Veel tickets werden bovendien doorverkocht. Dat zorgde voor veel verwarring buiten het stadion."