Dury: "Hebben foutjes gemaakt, maar in België worden die niet zo afgestraft"

Hopelijk heeft het team niet te veel mentale schade opgelopen. Dat moeten we ook leren. Om deze opdoffers, die we in Europa nog zullen krijgen, te verteren en te analyseren.

"Nice verdiende het om te winnen. Daar moeten we niet over discussiëren. Het strafte onze fouten af. Maar we hebben vanavond fouten gemaakt die in de Belgische competitie misschien niet afgestraft zouden worden. Daarom zijn deze Europese matchen goeie leermomenten. Ik hoop dat we snel leren en zo sterker voor de dag komen in België."

"Ik ben misschien wel ontgoocheld over de tegendoelpunten, maar ik ben wel trots op onze reactie. Ik heb tijdens de rust ook gezegd dat het niet voorbij was. Het is nooit voorbij. Ik vind het belangrijk dat we ons niet gewonnen geven. Toon je hart. Toon aan de mensen hoe graag je voetbalt. Ik denk dat het publiek dat ook wel geapprecieerd heeft. De 1-4 was spijtig want ik had gehoopt om nog iets langer in de match te blijven."

"Ik ben zelf ook wel een beetje verrast dat het verschil tussen Nice en Zulte Waregem zo groot is, maar dat is goed om vast te stellen. Ik wil nu het positieve onthouden. We hebben gevochten en we hebben geprobeerd om ons spel te spelen.