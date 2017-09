Raes: "Europa League is soms boeiender dan voorspelbare Champions League"

Lazio en Vitesse zijn de andere ploegen in de poule van Zulte Waregem. "Lazio is sterk. Het heeft de Italiaanse Supercup met 3-2 gewonnen van Juventus. Dat is straffe kost."

"Ciro Immobile is de vedette. De spits is wat mislukt bij Dortmund, maar presteert nu goed. Ook Sergej Milinkovic-Savic, ex-Racing Genk, is heel goed bezig. Dat is een topper in wording, hij is dat eigenlijk al."

"Het ziet er wel naar uit dat die twee toppers vanavond niet zullen spelen. Dat typeert Italiaanse teams een beetje: in Europa spelen ze met een ander elftal. Je kunt dat geen B-elftal noemen, want zelfs met een aangepast team is Lazio favoriet."

"Het is ook niet zo dat Europa dan minder belangrijk is voor hen. Ze hebben gewoon een grotere kern en roteren gaat daar makkelijker."

"Bij ons wordt daar altijd een vraagteken bij geplaatst. Maar in Italië moet je klaar zijn om te spelen, los van een blessure of een schorsing. Je wordt niet teruggezet. Men geeft gewoon iedereen een kans en met zo'n kwalitatieve kern ligt dat voor de hand."