Dury: "Zou ontgoocheld zijn als we zwaar onderuit gaan"

"We hebben in de competitie al enkele goeie matchen gespeeld. Ik denk dus dat mijn groep een goed gevoel heeft. Dit is een ander niveau dan in België, maar we zijn gemotiveerd", vertelt Francky Dury aan Sporza.

Hoeveel kans maakt Zulte Waregem tegen Nice? "Dat is echt een heel moeilijke vraag. Nice is een knappe ploeg met veel goeie spelers. Het heeft veel mogelijkheden, maar dit is Europa."

"We moeten een beetje geluk hebben. Als we zelf 100 procent zijn, als alles wat meezit en de tegenstander ons misschien wat onderschat of decompressie heeft na die zege tegen Monaco, dan zijn de kansen fiftyfifty."