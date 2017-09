"Op papier is Nice veel sterker dan Zulte Waregem"

"Nice zal vooral proberen de bal in de ploeg te houden en zelf het spel te maken. Jongens als Seri en Koziello (geschorst tegen Zulte Waregem, red) doen dat het liefste. Het zijn middenvelders die graag de bal hebben en willen voetballen. Het is zeker niet de ploeg die het duel zal aangaan en met lange ballen zal strooien. Zulte Waregem wil dat ook en het is de vraag of Dury zich zal aanpassen of toch van de sterkte van zijn eigen ploeg zal uitgaan."

Waar ligt de sleutel? "Bij Zulte Waregem moeten ze proberen Seri uit de wedstrijd te houden. Ze vergelijken hem vaak met Xavi en die gaf al aan dat hij één van zijn opvolgers bij Barcelona kan zijn. Balotelli is dan weer niet de meest beweeglijke spits, maar de combinatie met de snelle Plea werkt heel goed. Die fungeert als een soort bliksemafleider. De ruimte in de rug van Zulte Waregem wordt de sleutel."