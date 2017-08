CEO Club Brugge: "Het was gewoon slecht"

Vincent Mannaert heeft de vroegtijdige uitschakeling in Europa nog niet verwerkt. "De ontgoocheling is te groot", legt hij uit in een reactie bij Sporza.

"Het is niet te verklaren. Net in de belangrijkste wedstrijd tot nu toe faalt het team collectief. We stonden er niet en zakten door het ijs in Athene."

"We hebben geen kans gecreeërd. Dan kan je je ook niet kwalificeren voor het hoofdtoernooi. Het was gewoon slecht gisteren."