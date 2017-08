Dury: "We moeten deze loting koesteren"

"Ik ben een realist. We willen competitief blijven voor Play-off I, omdat dat onze uitdaging is. Maar ik wil daarnaast goede matchen spelen in de Europa League."



"Het is geen must om door te stoten naar de volgende ronde. We hebben de ambitie om er elke wedstrijd te staan, maar we moeten weten wat we willen. We willen Play-off I halen en een goed figuur slaan in Europa."



"Het heeft geen zin om elk jaar ambities te koesteren in Play-off I of de beker en dan vervolgens Europa links laten liggen. Dat zullen we zeker niet doen."



"We gaan die wedstrijden aanpakken met een competitieve kern. We hebben een jonge ploeg, zij kunnen nu ook meegenieten van de kans die ze krijgen in Europa."