Vormer: "Schande dat we er tegen dit AEK uitliggen"

Aanvoerder Ruud Vormer was heel duidelijk na afloop van de wedstrijd tegen AEK Athene. "Terechte verliespartij, denk ik. We creëerden weinig. In de eerste helft hadden we nog grip. Ik had niet het gevoel dat zij beter waren. Maar na de 1-0 stortte het in. Dan wordt het moeilijk."

"Gebrek aan strijdvaardigheid? Dat denk ik niet. Iedereen gaat er wel voor. Qua balbezit vond ik het nog redelijk, maar we creëerden niets en daar gaat het wel om."

"Het is de eerste keer dat ik geen Europees voetbal speel met Club Brugge. Ik vind het een schande dat we er tegen dit Athene uitliggen. Dat kan niet. Basaksehir was een niveau te hoog, maar dit team niet. Daarom doet het nog meer pijn. Waaraan het lag? Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen wel gefocust was, want je doet het toch voor Europees voetbal."

"Alleen maar de competitie, daar word je niet vrolijk van. Maar dat hebben we nu. Dat wordt veel trainen. Het zal even wennen worden. Het doet pijn. Ook voor de supporters, zij verdienen dit niet. Die 12 op 12 in de competitie is mooi, maar je wil Europees voetbal. Ik heb het heel moeilijk", besluit Vormer.