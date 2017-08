Leko: "AEK is sterk, maar we willen onze eigen speelwijze opdringen"

In de derde voorronde van de Champions League was Basaksehir een maatje te groot voor Club Brugge. In de play-offs in de Europa League wacht met AEK Athene opnieuw een lastige tegenstander volgens Ivan Leko.

"Natuurlijk is het een zware loting. Dat was met Basaksehir zo en nu opnieuw. Maar we willen kost wat kost doorstoten. We kennen de zwaktes en de sterktes van Athene. Er is genoeg kwaliteit bij Club Brugge om dit tot een goed einde te brengen."

"We moeten uitgaan van onze eigen sterkte. Met Hans Vanaken en Lior Refaelov in eenzelfde team? Waarom niet? Die twee kunnen perfect samen spelen. Club Brugge moet altijd zijn eigen speelwijze opdringen aan de tegenstander. Wij staan fysiek sterk en ook mentaal zit alles snor."

"Ik ken onze tegenstander goed en ze zullen hier wellicht heel compact willen spelen om dan via de omschakeling hun gram te halen. Het is aan ons om dat niet toe te laten. De steun van de fans wordt ook heel belangrijk. Daarom mogen de houders van een abonnement gratis de match bijwonen. Met twaalf tegen elf moet het toch lukken om AEK Athene te verslaan."