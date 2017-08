Mannaert: "Kwalificatie voor groepsfase is absoluut de doelstelling"

Het zat Club Brugge niet mee bij de loting voor de laatste voorronde van de Europa League. "Op dat vlak volgen we de lijn van de loting voor de Champions League-voorronde", reageert Vincent Mannaert. "Het is bij het moeilijkste wat er uit de bus kon komen. Dat was met Basaksehir zo en is nu met AEK Athene het geval."

"We hebben nu geen vangnet meer, dus moeten we zorgen dat we ons over 2 wedstrijden kunnen kwalificeren voor de groepsfase van de Europa League. Gemakkelijk zal dat niet worden, maar we moeten er vol voor gaan, kwalificatie is absoluut de doelstelling."

"We wisten dat die laatste competitiewedstrijd van vorig seizoen van groot belang was. Dat is gebleken. We hebben toen een parachute verdiend daarmee, maar die extra troef is er nu niet meer. We hebben nu de dubbele confrontatie tegen Athene om ons te plaatsen. Het is goed dat we nu die mogelijkheid nog hebben."