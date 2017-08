De Witte na uitschakeling van AA Gent: "Had het totaal anders ingeschat"

"Ik denk dat we ook veel pech hadden. Het is nog maar zelden voorgekomen dat er op korte tijd zoveel afwezigen geweest zijn. Ik denk dan aan Kalinic en Saief. Voor de rest zal er wellicht werk zijn om evenwicht in de groep te brengen."

"Dat is de taak van het bestuur. Als het altijd eenvoudig was, zou er geen bestuur nodig zijn. Het is nu aan ons om de situatie te beoordelen, naar oorzaken te zoeken en de juiste maatregelen te nemen."

"Maar we zijn niet de enige club die dit meemaakt en in het verleden hebben we al bewezen dat we kunnen reageren. Dat zullen we nu ook doen, al zal het niet eenvoudig zijn. Het schip zal nog woelige wateren kennen, maar ik ben zeker dat we de juiste koers zullen vinden."

Is dit nu de grootste ontgoocheling in de carrière van De Witte? "Als ik het op een schaal van 1 tot 10 zou uitdrukken, zou ik een 7 geven. Het is een schok die weegt. Maar vandaag is het al beter dan gisteren en morgen zal het al redelijk verteerd zijn", besluit de voorzitter.