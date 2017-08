PSV-watcher Elfrink: "Ontgoocheling die niet zonder gevolgen kan blijven"

PSV ging er gisteren roemloos uit in de Europa League. PSV ging er gisteren roemloos uit in de Europa League.

Voor het eerst in 44 jaar heeft PSV zich niet kunnen plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi. De Nederlandse nummer 3 ging er in de derde voorronde van de Europa League uit tegen het bescheiden NK Osijek uit Kroatië en dat is hard aangekomen in Eindhoven. "PSV is een slaapverwekkend gezelschap geworden", lezen we in het Algemeen Dagblad.