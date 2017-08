Capon: "We hebben getoond wat Oostende waard is"

"We waren iets scherper dan vorige week. Maar we moeten eerlijk zijn, het had 0-1 kunnen staan bij de rust. De 2e helft was onze helft. In zulke wedstrijden zie je dat je er dan meer moet uithalen. Op dit niveau zie je dat er net iets meer klasse is."

"Het is een logische uitschakeling. Je ziet de klasse van Germain in de heenwedstrijd: 2 meter ruimte en hij scoort. Dat is het verschil met de Belgische competitie. Ze hebben hun kwaliteit laten zien, maar ik denk dat we op bepaalde momenten wel getoond hebben wat Oostende waard is."

De eerste Europese ervaring smaakt naar meer. Kan Oostende dit volgend jaar overdoen? "Dan moeten we wedstrijden zoals zondag winnen. Vorig seizoen hebben we ervoor gevochten tot de laatste match tegen Genk en dan is dit een mooie beloning."