Coucke blijft hoopvol: "Ik wil het nog eens zien, het kan spoken bij ons"

Als we donderdag een kans willen maken in de terugmatch dan moeten we er zondag al aan beginnen tegen Moeskroen

"Vorig seizoen wonnen we er 2 keer tegen Club Brugge, 2 keer tegen Gent, werd het 6-0 tegen Genk,... We hadden op voorhand 10% kans en nu hebben we nog altijd 10%"

Maar voor de terugmatch op het programma staat, is er nog de start van de Belgische competitie tegen Moeskroen. "Als we maar 1 seconde denken "het is maar Moeskroen", dan is het om zeep."

