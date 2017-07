Altach: "Wij hebben al matchritme, iets wat Gent ontbreekt"

"Wij hebben al een intensieve periode achter de rug. We speelden al twee voorrondes en dan was er ook al een eerste competitiematch met Austria", zei trainer Klaus Schmidt. "Gelukkig hebben wij mooie resultaten geboekt in die wedstrijden."

"Van Austria Wenen wonnen we netjes met 3-0. Wij hebben door die matchen al een pak wedstrijdritme opgedaan, wat bij onze opponent wel ontbreekt."

"Zij zitten nog in de voorbereiding op hun eigen competitie en de match van donderdag is hun eerste in de Europa League. Het was daarom ook niet simpel om aan beeldmateriaal te geraken van AA Gent, maar daar zijn we toch in geslaagd."