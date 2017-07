Vanhaezebrouck: "Altach zou in België meespelen voor Play-off I"

"Het is voor ons de eerste keer money time, terwijl Altach al 6 officiële matchen gespeeld heeft. Zij staan wat dat betreft verder. Een paar spelers bij ons zijn nog niet 100%, maar ik stel alleen spelers op die voluit kunnen gaan."

AA Gent bouwde de voorbije twee jaar een reputatie op in Europa. "We willen daar dus heel graag weer deel van uitmaken. Maar het is niet omdat het de vorige jaren goed ging, dat het nu automatisch weer zo zal zijn."