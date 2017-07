KVO-spelers moeten verplicht kaarten, vliegtuig naar Marseille staat in panne

Door de vertraging raakt ook het schema van KV Oostende in de war. Sportief directeur Luc Devroe tilt er evenwel niet zwaar aan. "Voor mij is het niet erg als we wat later aankomen in Marseille, als het vliegtuig maar in orde is. Ons schema wordt een beetje aangepast, maar een drama is dat niet. Als dit nu morgenavond gebeurd was, zouden we wel met de handen in het haar zitten met oog op dit weekend."

"Vanavond hebben we een training gepland om 18u30, die zouden we toch graag afwerken. Het zou ons goed uitkomen om al eens op de grasmat van Marseille te trainen. Hoe dan ook zullen de spelers vanavond wel genoeg kunnen recupereren van de verstoorde reis", besluit Devroe.