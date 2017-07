Vanderhaeghe: "We zullen die eerste Europese wedstrijd nooit meer vergeten"

Marseille-KVO, het klinkt toch wel erg mooi. We zullen voor een verrassing moeten zorgen om ze uit te schakelen. Maar in voetbal is alles mogelijk.

"Maar voor elke KVO-fan is dit natuurlijk een mooie affiche. We zullen die eerste Europese wedstrijd nooit meer vergeten. Marseille-KVO, het klinkt toch wel erg mooi. Sportief zal het natuurlijk moeilijk worden, maar we hopen toch iets te kunnen bewijzen op Europees vlak."

De spelers zijn er alvast klaar voor. "Bij de loting heb ik een groep gezien die enorm gemotiveerd was om tegen zo’n grote ploeg te kunnen spelen. De spelers willen er echt iets van maken, dat vind ik wel goed."

"Er zaten een aantal ploegen bij waarvan je met moeite de namen kon uitspreken. Ik denk dat iedere supporter deze naam nooit meer zal vergeten als de eerste Europese ontmoeting. Maar sportief is het misschien een mindere loting, we zullen toch voor een verrassing moeten zorgen om Marseille uit te schakelen."

"Maar in voetbal is alles mogelijk. Ik hoop dat we daar toch een goed resultaat kunnen neerzetten en dat we voor een vol huis een spetterende match kunnen aanbieden aan onze supporters."

Qua scouting hebben ze bij de kustploeg wel nog wat werk voor de boeg. "Ik weet niet zoveel van Marseille. We hebben wel al eens bekeken wie de spelers zijn. Ik heb in grote lijnen wel een beeld, maar de volgende 2 weken gaan we ze natuurlijk nauwgezet scouten."