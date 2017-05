VIDEO: Bailey (toen bij Genk) maakte hét doelpunt van de Europa League

Een zeskoppige raad van experten, maar daarin onder meer Sir Alex Ferguson, maakte een top tien op van de mooiste doelpunten van de Europa League. De 0-1 van Genk bij Rapid Wien in de poulefase kwam als winnaar uit de bus.

Doelpuntenmaker Leon Bailey, in de winterstop vertrokken naar Bayer Leverkusen voor 13,5 miljoen euro, knalde de bal in de 29e minuut vanop afstand heerlijk in de linkerwinkelhaak.

Opvallend: AA Gent-aanvaller Kalifa Coulibaly haalde twee keer de top tien. Zijn 0-1 op Konyaspor staat op zes, zijn 1-1 thuis tegen Braga op zeven.