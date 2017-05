Mourinho: "Poëten winnen niet veel titels"

"Omdat het mijn laatste prijs is en dat is altijd de mooiste", vindt Mourinho, die de zege in de Europa League uitbundig vierde. "Logisch, want dit is heel belangrijk voor de club en mijn spelers."

"Volgend seizoen spelen we opnieuw in de Champions League. Er komt een Europese Supercup aan tegen Real Madrid of Juventus. Dat is toch het podium waarop we willen spelen."

Dat het voetbal van United niet sprankelend was, kon de Portugees gestolen worden. "We wisten dat we beter waren dan Ajax en we hebben hun zwaktes kunnen blootleggen. We hebben het slim gedaan. Er zitten veel poëten in het voetbal, maar poëten winnen niet veel titels."