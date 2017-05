Frank Raes vanuit Stockholm: "Hier heerst een soort ingetogenheid"

De aanslag in Manchester dringt in elk geval door tot hier. Er heerst een soort ingetogenheid, vind ik. De mensen kijken rond en zijn sereen. Voetbal is fijn, maar de mensen begrijpen dat er belangrijker dingen zijn dan dat. Ik vermoed dat het rustig zal blijven.

De aanslag in Manchester dringt in elk geval door tot hier. Er heerst een soort ingetogenheid, vind ik. De mensen kijken rond en zijn sereen. Voetbal is fijn, maar de mensen begrijpen dat er belangrijker dingen zijn dan dat. Ik vermoed dat het rustig zal blijven.

"De sfeer is heel sereen, rustig, bijna toeristisch. Stockholm is dan ook een mooie stad met veel statige gebouwen. Vanochtend is al een pak supporters richting het stadion aan het gaan. Dat ligt tenslotte op een halfuur rijden van de binnenstad."

"Hopelijk blijft het rustig. De aanslag in Manchester dringt in elk geval door tot hier. Er heerst een soort ingetogenheid, vind ik. De mensen kijken rond en zijn sereen. Voetbal is fijn, maar de mensen begrijpen dat er belangrijker dingen zijn dan dat. Ik vermoed dat het rustig zal blijven, mede omdat de drank in Zweden heel duur is."

"Manchester verbinden we met voetbal en dat is ook een manier om erover heen te komen. De burgemeester van Manchester heeft het mooi gezegd: de samenhorigheid en het voetbal tonen aan dat de stad een ziel heeft."

"Dat zal zeker er een rol spelen vanavond. Het voetbal wijkt niet, maar toch is het op het randje. Dat is de algemene teneur: doorgaan. The games must go on!"