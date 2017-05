Hoe schopten Ajax en Manchester United het tot in de finale?

Manchester United walste in de 1/16e finales over Saint-Etienne, maar verslikte zich in de 1/8e finales ei zo na in Rostov, samen met Saint-Etienne een oude bekende van Anderlecht in deze Europese voetbaljaargang.

In de kwartfinales leek United met Anderlecht aan een haalbare kaart gekoppeld te worden, maar dat werd niet vertaald op het veld.

Anderlecht hield United in het Vanden Stockstadion op een gelijkspel en verraste vriend en vijand op Old Trafford: pas na verlengingen kraakte paars-wit.