"Manchester United walst niet over Ajax heen"

"In de halve finales heeft hun lot aan een zijden draadje gehangen. Guidetti had kunnen scoren voor Celta de Vigo in Manchester en Cornet had verlengingen aan de voet voor Lyon tegen Ajax."

"Dat was een zeer spectaculaire match en daar ligt het verschil. Ajax en Lyon speelden de spectaculairste halve finale in jaren. Bij Manchester United verliep het gecontroleerder tegen Celta de Vigo."

"Dat is ook de huisstijl van beide ploegen. Manchester United is het aan zijn status verplicht om fantastisch te voetballen, maar de ploeg blijft in opbouw. Ook onder Mourinho."

"Ajax is het tegenovergestelde. Bij Peter Bosz moet eerst het plaatje kloppen. Het voetbal moet mooi zijn. Dan zullen de resultaten wel volgen, gelooft hij. Met een tweede plaats in Nederland en een finale in de Europa League kan je hem geen ongelijk geven."