UEFA onderzoekt incidenten met supporters van Lyon

Het is niet het eerste onderzoek naar wangedrag van supporters van Lyon. De heenwedstrijd in de kwartfinales tegen Besiktas begon met 45 minuten vertraging omdat supporters het veld opgelopen waren om zich te beschermen tegen projectielen en voetzoekers in de tribunes. Ook rond het stadion waren er toen relletjes.

De UEFA was toen niet mals voor beide clubs. "Als hun supporters zich de komende twee jaar nog eens misdragen, worden de clubs uitgesloten van de volgende Europa of Champions League waarvoor ze zich kwalificeren", klonk het.