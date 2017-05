"Het Ajax van 20 jaar geleden was een topteam, dit is een topteam in wording"

Ajax had het niet onder de markt in Frankrijk. Bij 3-1 werd het nog even spannend, maar uiteindelijk plaatste Ajax zich toch voor de finale van de Europa League. "Het was een geweldige wedstrijd", blikt analist Evert ten Napel terug bij Sporza.

"Tot het einde bleef het superspannend. Het was een wedstrijd van het niveau dat je de laatste tijd weinig ziet in Europa. Ajax had alles onder controle in de eerste helft en verdiende zelfs een 0-2-voorsprong. Vooral het doelpunt van Dolberg was fantastisch. Een soort "doorschiet-trekstoot" zou Raymond Ceulemans het genoemd hebben."

"Daarna kwamen nog meer kansen voor Ajax, maar Lyon scoorde toch nog twee keer voor de rust. Waarvan één keer na een goedkope strafschop. Toen vreesde ik het ergste voor de tweede helft, maar gelukkig hield Ajax stand na het derde doelpunt."