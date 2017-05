Nederlandse kranten: "Ajax verlost Nederland even uit voetbalcrisis"

"Het wankele evenwicht paste evenwel in de Europese campagne van Ajax. De Amsterdammers ontsnapten in de zestiende finale tegen Legia Warschau, bleven maar ternauwernood op de been tegen FC Kopenhagen en ze herstelden zich op wonderlijke wijze in de verlenging bij Schalke 04. Ook de manier waarop het lastige momenten tegen Olympique Lyon doorstond, kenmerkte de jonge grillige ploeg van trainer Peter Bosz."