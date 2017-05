Ajax-trainer Peter Bosz: "De VRT moet altijd matchen van Ajax uitzenden"

Het belangrijkste is winnen, maar we proberen dat telkens met aantrekkelijk voetbal te doen. Dat hoort ook bij de filosofie van de club.

Het belangrijkste is winnen, maar we proberen dat telkens met aantrekkelijk voetbal te doen. Dat hoort ook bij de filosofie van de club.

"Lyon was veel beter in de eerste twintig minuten. We waren heel onrustig in balbezit en konden de vrije man niet vinden. Normaal zetten wij druk, maar dat deden de bezoekers nu. Onze eerste twee kansen waren meteen raak en dat heeft ons geholpen. Toen ging het publiek er achter staan en begonnen we beter te voetballen."

De match was een spektakelstuk met veel kansen aan beide kanten, maar toch vooral in het voordeel van Ajax. "Het was een mooie wedstrijd voor de supporters. Het belangrijkste is winnen, maar we proberen dat telkens met aantrekkelijk voetbal te doen. Dat hoort ook bij de filosofie van de club. De mensen zijn hier niet tevreden als je met 1-0 wint, maar slecht speelt. Ik kan daar zelf ook heel ontevreden over zijn."

"Ik ben wel nog niet bezig met de finale, want Lyon is een hele goeie ploeg. Dat kon je vooral in de openingsfase zien en daarna ook nog. Wij hebben veel kansen gemist, maar zij ook. Het zou niet gek geweest zijn als deze wedstrijd op 8-3 was geëindigd. Een topprestatie in Lyon volgende week is een must om de finale te halen."

"Of de VRT volgende week Lyon-Ajax live moet uitzenden? Natuurlijk! Als VRT zijnde, moet je altijd voor Ajax kiezen, tegen wie we ook spelen", lachte Peter Bosz.