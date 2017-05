Pas op, Ajax! Club Brugge gaf al eens 4-1-bonus uit handen tegen Lyon

Met klinkende zeges tegen Akranes, Nicosia en CSKA Kiev schopte Club Brugge het in 2001 tot de achtste finales van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Met Lyon trof het daarin wel een echte topclub. De Fransen zouden dat jaar een eerste van zeven titels op een rij veroveren.

Maar in de thuismatch in Jan Breydel kreeg Lyon wel voetballes van Club Brugge. Meestertacticus Trond Sollied stelde maar liefst 8 Belgen op en die maakten er een onvergetelijke avond van. Gaëtan Englebert, Peter Van der Heyden, Andres Mendoza en Tjörven De Brul zorgden voor de Brugse doelpunten, de tegengoal van invaller Peggy Luyindula was een kleine, maar toen nog onbelangrijke, smet.