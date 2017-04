Aad de Mos: "Ajax zet Nederland opnieuw op de kaart"

In Europa zijn er nog 8 teams in de running voor winst in de Champions League of de Europa League. Zeven ploegen komen uit de 5 grote competities, de achtste ploeg komt uit Nederland: Ajax.

"De prestatie van Ajax wordt goed ontvangen in Nederland", zegt Aad de Mos aan Sporza. "Want het voetbal zat wat in een dip. Zeker door de teleurstellende resultaten van Oranje (foto)."

"De Hollandse School werd in vraag gesteld: moeten we doorgaan met buitenspelers, pressing en zoveel ruimte in de rug? Maar die twijfel is nu door Ajax de kop ingedrukt. Dat Ajax in de halve finales staat, zet Nederland weer op de voetbalkaart."