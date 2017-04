Het was een mooie Belgische lente in Europa: goals, spektakel en fanatieke fans

In de 1/16e-finales hing de kwalificatie van Anderlecht aan een zijden draadje in Rusland. Na een 2-0 overwinning in eigen huis werd de ploeg van Weiler op het veld van Zenit helemaal weggespeeld. Na 90 minuten stond het 3-0.

Maar in de extra tijd zorgde Anderlecht voor de totale ommekeer. Nuytinck, die in de spits gedropt was, knikte tot bij Thelin. Die kopte de 3-1 binnen. Anderlecht kroop door het allerkleinste gaatje.