Halve finales Europa League: killers van Belgische clubs tegen elkaar én Ajax-Lyon

United schakelde gisteren Anderlecht uit.

De loting voor de halve finales van de Europa League is vanmiddag uitgevoerd in Nyon. Celta de Vigo, dat Genk wipte, krijgt Manchester United, de beul van Anderlecht, tegenover zich. Dat is een duel tussen de twee overgebleven Belgen: Fellaini-Bongonda. Ajax-Lyon is de andere wedstrijd. De heenmatchen zijn op 3 en 4 mei, de returns op 11 mei.