"Genk en Anderlecht waren waardige vertegenwoordigers van het Belgische voetbal"

"Ze hebben allebei redenen om ontgoocheld te zijn. Anderlecht was een uur lang de evenknie van Manchester United, maar ze vergeten dat tweede doelpunt te maken. Ook Genk deed het goed. Ze speelden heel goed voetbal, komen op achterstand en komen terug op mentaliteit. Het was reclame voor het Belgische voetbal."

"Bij Anderlecht viel het op dat ze complexloos speelden. Gewoon voetballen, meer niet. Ze waren heel sterk. Niet alleen individueel. Het middenveld was sterk met veel lef en durf. Ook verdedigend was het goed, met een goede Spajic. Dat is een opsteker voor zondag tegen Club Brugge. Alleen is het jammer van de verlengingen."

"Ook Genk had een plaats in de halve finales verdiend. Vooral op basis van de wedstrijd die ze in Spanje speelden. Ik hoop dat ze nog Europees voetbal halen via de play-offs. Nogmaals: Anderlecht en Genk waren waardige vertegenwoordigers voor het Belgische voetbal."

Kunnen Belgische clubs ook de komende seizoenen ver geraken in de Europa League? "Ja, als ze hun spelers kunnen houden. Ik heb goede intenties gehoord op TV. Maar je weet dat als er een aanbieding komt, dat het moeilijk wordt. Kijk maar naar Courtois en De Bruyne."