Mulder: "Waarom werd Hanni gewisseld?", Verheyen: Was afgesproken"

Gert Verheyen, analist in de studio in Brussel, pikte in op de wissel van Hanni. "Ik denk echt dat dat afgesproken is. Het is van tevoren zo gepland. In de heenwedstrijd werden Bruno en Stanciu op het uur gewisseld. Vandaag was het net andersom na een goed uur. Hetzelfde met Teodorczyk en Thelin, na 75-80 minuten."

"We zeiden vooraf dat Weiler ging roteren, maar hij deed het op het einde van de match. Dan begon hij te denken aan de match van zondag. Ik had niet verwacht dat hij dat zou doen met de kwalificatiekansen die er nog waren. Maar dat is het recht van een trainer. Uiteindelijk krijgt hij gelijk en liggen ze eruit. Maar we zullen nooit weten wat er was gebeurd als Hanni was blijven staan."