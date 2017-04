Mourinho: "Anderlecht was 60 minuten beter dan Manchester United"

"De coach had een goed strijdplan. Ze gaven ons hetzelfde gif dat wij 4 dagen geleden aan Chelsea gaven in de competitie."

"Anderlecht was 60 minuten beter dan wij. Pas toen Fellaini erin kwam, kregen we de match onder controle. We hadden meer power en kracht op het middenveld, daar had Anderlecht moeite mee."

"Mijn conclusie is dan ook: 2 uur voetbal: 1 uur voor Anderlecht en 1 uur voor Manchester United."

"Toch hebben ik er tot op het einde voor gevreesd. Ik wist ook dat Anderlecht dezelfde tactiek bij Zenit al met succes had toegepast. Daar konden ze met enkele grote jongens in de spits het laken toch nog naar zich toetrekken."