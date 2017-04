Anthuenis: "Dit is niet meer het grote Manchester United"

Tottenham, dat nu tweede staat in Engeland, is uitgeschakeld door Gent. Alles kan dus.

"Het was net geen vernedering, maar we zijn wel weggespeeld. 5-1 was niets te veel", zegt Anthuenis, die toen op de bank zat bij Anderlecht. "Ik herinner me van de match vooral een sterke Giggs. Ook Beckham was toen aan het opkomen."

"Maar nu is het een andere periode. Het is toch niet meer het grote Manchester United van vroeger. Het staat nu 5e in de Premier League. Dat betekent toch iets. Al is er nog altijd veel talent."

