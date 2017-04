Sterckx over Genk-Celta: "Genk moet opletten voor jeugdig enthousiasme"

Genk is in Europa tot het allerbeste in staat. Het won in de groepsfase met 2-0 van Athletic Bilbao, toch niet de minste ploeg, en versloeg in de achtste finales Gent met een indrukwekkende 2-5. Het draait ook al weken goed bij Genk.

Voor de winterstop was er heel wat onrust. In de club waren er meningsverschillen over trainer Peter Maes en de stiefvader van toptalent Leon Bailey liet om de haverklap weten dat hij weg wilde.

Met het ontslag van Maes, het verkopen van Bailey aan Leverkusen en de aanstelling van Stuivenberg als nieuwe trainer is de rust teruggekeerd. Dat blijkt ook uit de resultaten in Play-off 2. Het haalde negen op negen en won afgelopen zondag makkelijk van Kortrijk, ondanks zeven wijzigingen in de basis.