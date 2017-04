"Wat ik Weiler gezegd heb? Dat we kampioen moeten worden"

Europees doorstoten of de titel? Als ik dan toch moet kiezen: dit jaar moeten we absoluut kampioen worden. Dat is de realiteit.

Europees doorstoten of de titel? Als ik dan toch moet kiezen: dit jaar moeten we absoluut kampioen worden. Dat is de realiteit.

"Ik heb dat alleszins niet gehoord van de spelers en ook niet van de trainer. Anderlecht wil altijd winnen. Het zal zeer moeilijk zijn tegen een van de grootste ploegen in Europa, maar we zullen het toch proberen."

De inzet vanavond: de halve finales van de Europa League. "Die kans bestaat, ook al is ze zeer klein. Vanavond is onze finale. In de volgende ronde speel je misschien tegen RC Genk, Ajax of Lyon. Dan kun je van alles dromen."

Wat als Vanden Stock zou moeten kiezen: de titel of Europees doorstoten? "Als ik dan toch moet kiezen: dit jaar moeten we absoluut kampioen worden. Dat is de realiteit."

"We zullen aan zijn opstelling vlug zien wat de trainer daarover denkt. Of ik daar iets in te zeggen heb? Absoluut niet. Het enige wat ik Weiler gezegd heb, is dat we kampioen moeten worden."