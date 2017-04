Anderlecht-trainer Weiler: "We zullen niet de hele match verdedigen"

"Maar we moeten ook realistisch zijn. We spelen tegen Manchester United en we zullen dus perfect spelen."

Anderlecht heeft geen keuze: het moet scoren. "Ja, we moeten een doelpunt maken. We zullen dus niet de hele match verdedigen. We moeten gebruik maken van het gegeven dat United wil dicteren."

"Dat José Mourinho onze mentaliteit beter vond in de heenmatch? Ach, ik denk vooral dat Mourinho sluw genoeg is om te weten hoe hij zijn spelers moet motiveren."