Raes: "5-1 kan, maar Anderlecht kan ook voor een verrassing zorgen"

Wordt het opnieuw 5-1, zoals de laatste keer dat Anderlecht op Old Trafford speelde?

“Ik denk dat 5-1 mogelijk is. Maar deze ploeg is niet te vergelijken met die van in 2000. Toen was United een topteam met spelers als Scholes en Neville, nu is het een ploeg in opbouw. Al is ook deze generatie van United sterk. Mourinho heeft een grote kern met enkele topspelers. Het is moeilijk te vergelijken."

"Het zal alleszins geen 10-0 worden zoals in 1956. 5-1 kan, maar Anderlecht kan ook evengoed voor een verrassing zorgen. Het speelt zonder druk. Anderlecht heeft niets te verliezen en dus alles winnen."