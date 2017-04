"In september is United niet gemotiveerd voor de Europa League. Dat is nu wel het geval"

Ik weet dat onze thuisreputatie in de Premier League niet te best is, maar in de Europa League hebben we elke thuismatch gewonnen.

Ik weet dat onze thuisreputatie in de Premier League niet te best is, maar in de Europa League hebben we elke thuismatch gewonnen.

"Eerst en vooral moet onze motivatie groot zijn", blikte Mourinho vooruit. "Bij een club als Manchester United is de motivatie niet te groot als je in september aan de Europa League begint. Maar in deze fase is dat wel het geval."

"In Brussel hebben we getoond dat we een sterke ploeg zijn. Maar we moeten dezelfde motivatie tonen als afgelopen weekend tegen Chelsea (United won met 2-0). Dat is het belangrijkste element."

Het 1-1-gelijkspel uit de heenmatch levert United vanaf het eerste fluitsignaal morgen dus een voordeel op. "Als we geen doelpunt slikken, dan stoten we door. En als Anderlecht niet scoort, liggen ze eruit. We zien wel wat er gebeurt."

"We spelen thuis. Ik weet dat onze thuisreputatie in de Premier League niet te best is, maar in de Europa League hebben we elke thuismatch gewonnen. Of we op 0-0 zullen mikken? Neen."