Stuivenberg: "Hebben mooie uitgangspositie, maar moeten nog altijd winnen"

"Ik hoor iedereen roepen: "Genk heeft een geweldige uitgangspositie", maar we staan nog altijd achter. We moeten nog winnen tegen Celta de Vigo. Celta is een serieuze tegenstander. Het is in staat om te scoren in elke uitwedstrijd en die matchen ook te winnen. Maar ook wij zijn thuis moeilijk te verslaan. Het wordt een mooie voetbalavond."

In de heenwedstrijd liet Genk mooi voetbal zien. " We weten nu dat we meekunnen op dat niveau in Europa. Dat is heel bijzonder voor een jong team."

"Of we morgen weer voor aanvallend voetbal kiezen? Sinds de winter proberen we om aantrekkelijk te spelen, maar we moeten niet naïef zijn. Ik hoop dat we op onze manier van spelen de wedstrijd kunnen beslissen. We nemen risico’s, maar geen onverantwoorde risico’s. Maar als het toch zover komt dat we iets moeten forceren, zullen we extra risico’s nemen."

"We hebben veel vertrouwen in onze kwaliteiten en in ons strijdplan. We willen het publiek vermaken. Het is mooi dat het stadion uitverkocht is. Dat is heel bijzonder. Deze ploeg verdient dat."