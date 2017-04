"Het stadion van Genk moet van de eerste tot de laatste minuut daveren"

De laatste Belgische club die de halve finales van het Europese toneel bereikte, was Antwerp in het seizoen 1992-1993. Stamnummer 1 schakelde in de halve finales Spartak Moskou uit en strandde in de finale van de Europese Beker voor Bekerwinnaars op Wembley tegen het Parma van Georges Grün.

De laatste Belgische winnaar van een Europabeker is KV Mechelen, dat in 1988 met 1-0 te sterk was voor Ajax. Ook Anderlecht maakt trouwens nog kans op de halve finales, al staat de Belgische recordkampioen na de 1-1 van vorige week in eigen huis tegen Manchester United donderdag op Old Trafford voor een loodzware opdracht.