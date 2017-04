Mbodji en Dendoncker halen Team van de Week, Man. United-spelers niet

UEFA.com Het team van de week. Het team van de week.

Twee Anderlecht-spelers werden beloond voor hun prestatie in de Europa League-kwarfinales: doelpuntenmaker Leander Dendoncker en verdediger Kara Mbodji prijken in het Team van de Week. Hoewel Manchester United baas was op het veld van Anderlecht, haalde geen enkele speler van het team van Mourinho het elftal.