Verheyen: "Fellaini was veel te nonchalant, een kapitale fout"

Fellaini ging volgens de studiogasten niet vrijuit bij het doelpunt. "Obradovic brengt die bal goed voor. Darmian probeert nog dekking te geven op Dendoncker, maar eigenlijk is het een fout van Fellaini", vertelt De Vlieger. "Die let niet op. Hij heeft Dendoncker niet in de gaten en laat hem zomaar de zestien meter in lopen."

"Fellaini ziet niet wie er op dat moment gevaarlijk is. Er is maar een speler die hij op dat moment moet zien en dat is Dendoncker."

"Hij heeft in heel die fase, vanaf het moment dat die de bal naar de zijkant gaat, niet meer over zijn schouder gekeken" vult Verheyen aan. "Dat is een kapitale fout. Hoe dat kan? Nonchalance. Het idee dat het wel niet gevaarlijk zal worden en dan gebeurt dit."

"Dendoncker heeft dat ook in de gaten. Hij ziet dat Fellaini niet oplet en hij weet dat hij voor Darmian zal zijn. Hij gelooft meteen in die bal en in die actie. Het was een knap doelpunt", besluit Verheyen.