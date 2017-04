Mourinho: "Als verdediger van United zou ik boos zijn op de aanvallers"

Dit is niet het einde van de wereld, maar we kunnen beter dan dit.

"Maar ik denk dat het resultaat beter had kunnen zijn. Dat hebben we alleen aan onszelf te wijten. We verloren te gemakkelijk de bal. Door te nonchalant te spelen, hebben we Anderlecht de kans gegeven om tegenaanvallen op te zetten."

"De verdediging heeft goed gewerkt en heel de ploeg heeft goed verdedigd. Maar de aanvallers hebben slechte beslissingen genomen. Als ik een verdediger van United was, zou ik boos zijn op mijn spitsen."

"We hadden de ruimte om de match dood te doen, maar we speelden niet met dat killersinstinct. We hadden beter verwacht. Dit is niet het einde van de wereld, maar we kunnen beter dan dit", besluit de Portugees.