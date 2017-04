Lyon-Besiktas later begonnen door veldbestorming en rellen

Tientallen supporters bestormden het veld voor de aftrap. Tientallen supporters bestormden het veld voor de aftrap.

Het Europa League-duel tussen Lyon en Besiktas is met 50 minuten vertraging begonnen. Verschillende supporters liepen het veld op nadat projectielen uit de tribunes boven hen in hun vak werden geworpen. In de tribunes zelf kwam het ook tot stevige knokpartijen tussen Franse en Turkse fans.