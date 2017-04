Ibrahimovic deed Anderlecht al eens veel pijn: "Ach, hij scoort overal"

Zal Ibrahimovic de defensie van Anderlecht vanavond weer geselen? Zal Ibrahimovic de defensie van Anderlecht vanavond weer geselen?

23/10/2013, het is een datum waar Anderlecht-supporters liever niet aan herinnerd worden. RSCA kreeg toen PSG over de vloer in de groepsfase van de Champions League en kreeg een bolwassing van jewelste. De 0-5-pandoering was het werk van één man: Zlatan Ibrahimovic, die vanavond ook weer op bezoek komt.