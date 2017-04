Mourinho: "We mikken op de finale dus Anderlecht mag een sterk United verwachten"

Elk team dat in kwartfinales staat, heeft het gevoel dat er meer mogelijk is. Wij voelen dat, maar Anderlecht ook. De motivatie zal groot zijn.

"De terugwedstrijd in Manchester is natuurlijk een stok achter de deur want thuis kunnen we nog veel goedmaken, maar het is toch belangrijk om goed te spelen. Anders kunnen we het onszelf moeilijk maken. We zullen ons beste niveau moeten halen. Anderlecht zet goed druk en heeft talentvolle spelers. Het stadion is niet groot, maar het zal vol zitten met enthousiaste supporters."

"Elk team dat in kwartfinales van de Europa League staat heeft het gevoel dat er meer mogelijk is. Wij voelen dat, maar Anderlecht ook. Ook Anderlecht heeft al een lange weg achter de rug dus de motivatie zal groot zijn."

"Wij mikken op de finale. Daar vechten we al van in het begin voor. Anderlecht mag een sterk United verwachten morgen."

In 2013 scoorde Zlatan Ibrahimovic, toen nog in het shirt van PSG, vier keer op Anderlecht. "Hij scoort overal. Hij zal dat zich waarschijnlijk niet eens meer herinneren. Misschien voelt hij zich goed in dit stadion. Ik hoop het. Hij wil misschien nog iets meer dan de rest van de ploeg de finale halen. Die match is in Zweden en hij heeft er nog nooit een gespeeld."