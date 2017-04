Genk-voorzitter Houben: "Dit voelt als een prijs die we halen"

"Celta de Vigo is een ploeg die thuis in staat is om over je te lopen. Ze leveren prestaties tegen echte topteams. ik verwacht dat ze ons het mes op de keel willen zetten. Tegen Gent hebben we wel getoond dat we kansen kunnen creëren tegen zo'n ploegen. We zullen snel moeten handelen."

"We zijn zeker niet kansloos. We gaan van onze eigen krachten uit en maken een plan om die krachten naar voor te laten komen. Het resultaat van deze wedstrijd is natuurlijk wel bepalend voor het verdere verloop van de campagne."

Stuivenberg reageerde ook op de wil van Thomas Buffel om meer te spelen: "Ik kan me voorstellen dat Thomas meer wil spelen, maar je kijkt als coach naar wat het beste is voor het team. We zullen zien welke bijdrage Thomas kan leveren", aldus Stuivenberg.