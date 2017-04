Weiler: "Niet belangrijkste, wel meest zichtbare match in mijn carrière"

Of ik zou tekenen voor 1-0? Ja natuurlijk. Maar ik ben zelden of nooit op een resultaat georiënteerd. Voor mij is het belangrijker dat we goed spelen en in blok blijven.

"United staat maar, tussen aanhalingstekens, vijfde in de Premier League, wat wordt gezien als de sterkste competitie van de wereld. Het is een heel goed team met goede spelers en individuele klasse."

"Ze willen deze Europa League winnen om zo naar de Champions League te gaan. Wij zijn de outsider morgen. Maar ik ben overtuigd dat we kansen zullen krijgen, maar we zullen goed moeten staan. We spelen thuis en willen ons elan van de laatste weken doortrekken."

"Of ik zou tekenen voor 1-0? Ja natuurlijk. Maar ik ben zelden of nooit op een resultaat georiënteerd, hoewel dat als trainer wel moet. Voor mij is het belangrijker dat we goed spelen en in blok blijven."

Alle ogen zullen donderdag gericht zijn op Zlatan Ibrahimovic. Ook bij Anderlecht, want Weiler wil dat alle spelers helpen de Zweed uit de match te halen. "We gaan niet mandekking op hem spelen. We zullen als ploeg op hem voeten verdedigen."